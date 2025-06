Esta era a profissão de sonho de José Avillez antes de se tornar um chef de sucesso

No «Dois às 10», descobrimos qual era a profissão de sonho de José Avillez antes de se tornar um dos chefs mais conceituados do mundo. Desde criança, José sonhava ser arquiteto, mas o destino levou-o a uma carreira brilhante na gastronomia, onde conquistou duas estrelas Michelin e abriu restaurantes em Portugal, Dubai e Macau. Venha conhecer a sua inspiradora história, as suas raízes e a paixão que o levou a lançar o livro «A Minha Cozinha Portuguesa», um verdadeiro tributo à gastronomia nacional com mais de 100 receitas.