Esta ex-concorrente era a escolha de Lisa para o segundo lugar. E não Diogo

No «Dois às 10», Lisa esteve à conversa para dar a sua primeira grande entrevista depois de ter conquistado o terceiro lugar no «Big Brother 2025». Com emoção e sinceridade, a ex-concorrente falou sobre a sua experiência na casa, os desafios superados ao longo do jogo e o impacto que a participação teve na sua vida. Numa conversa descontraída, Lisa revelou também planos para o futuro e agradeceu o apoio do público que a acompanhou até à final.