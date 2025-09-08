Esta peça de teatro continua em palco ano após anos sem parar. Cláudio Ramos quis entender o sucesso

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recebeu Maria Sampaio, Marta Melro e Olívia Ortiz para falar sobre "Os Monólogos da Vagina", a peça que continua em palco ano após ano, conquistando sempre novas gerações de público.
Hoje às 12:00
