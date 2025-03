Esta receita é ideal para um pequeno-almoço ou um snack durante o dia - Fácil, saudável e amiga do seu intestino!

Carla Anes

Hoje às 10:44

No «Dois às 10», Iara Rodrigues ensina a preparar um delicioso e saudável pudim de chia com Kefir Nestlé. Esta receita simples e versátil é perfeita para quem procura uma opção doce sem adição de açúcares. Cristina Ferreira destaca que o pudim «até parece uma sobremesa», ideal para satisfazer os desejos por algo doce de forma consciente. A receita, que consiste em misturar sementes de chia com Kefir Nestlé, é incrivelmente fácil de fazer. Iara Rodrigues demonstra como preparar o pudim com kefir natural, revelando a quantidade certa de sementes de chia a adicionar. Para personalizar o pudim, pode-se adicionar ingredientes como aveia, frutos vermelhos e arroz tufado. O Kefir Nestlé, com o selo da Associação Portuguesa de Nutrição, é a estrela desta receita, oferecendo probióticos, proteínas e vitamina D para uma saúde digestiva e imunidade fortalecidas. Iara Rodrigues explica que o kefir «tem a natureza toda do bem-estar», tornando esta sobremesa uma opção nutritiva e saborosa.Experimente esta receita inovadora e desfrute de um pudim de chia com Kefir Nestlé que cuida da sua saúde e satisfaz o seu paladar. Saiba mais em TVI Player