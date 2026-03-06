No “Dois às 10”, conhecemos a história de Marina, que na manhã de 23 de Março recebeu uma chamada desesperada da filha Leonor, de apenas seis anos, a dizer que a avó tinha deixado de respirar. Em pânico, a menina pediu ajuda à mãe, que correu imediatamente para casa. Quando chegou, encontrou um cenário devastador. Mas esse foi apenas o início de um drama que viria a marcar profundamente toda a família. Hoje, Marina partilha connosco o que realmente aconteceu naquele dia e tudo o que se seguiu.
Estava tudo pronto para o funeral da mãe, até que algo inesperado mudou tudo: “Pensava que era mentira”
