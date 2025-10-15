Este candidato a Presidente da República já vendeu cabides de porta a porta

No «Dois às 10», recebemos João Cotrim de Figueiredo, o ex-líder da Iniciativa Liberal que entrou oficialmente na corrida a Belém. Depois de anunciar a sua candidatura à Presidência da República em agosto, Cotrim de Figueiredo assegura que manterá o seu cargo de deputado no Parlamento Europeu durante toda a campanha. Nesta conversa, conhecemos melhor o homem por detrás do político — as suas motivações, ideias e o percurso que o trouxe até aqui.