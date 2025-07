Este concorrente do Big Brother Verão faz conteúdos para adultos. Sabe quem é?

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim reúnem-se para comentar a gala do Big Brother Verão, que foi marcada pela expulsão de Marta Cruz e Salvador Crisball, e pela entrada de Bruno de Carvalho e Fábio Paím.

A entrada do ex-futebolista foi um dos temas desta manhã, com Cristina Ferreira a descobrir que Fábio já foi protagonista em conteúdos pornográficos, sendo essa uma das suas atividades profissionais recorrentes.

O «Dois às 10» é o programa das manhãs da TVI, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que diariamente acompanha os telespectadores com conversas emotivas, entrevistas exclusivas, rubricas de entretenimento e informação útil. Com uma forte ligação ao público, o formato aposta em histórias reais, convidados especiais e momentos de grande cumplicidade entre os apresentadores, sendo uma das principais apostas da estação para as manhãs televisivas em Portugal.