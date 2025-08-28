Este ex-concorrente do Secret Story é autarca há 11 anos. Ganhou as eleições depois de entrar no programa

No «Dois às 10», recordamos a surpreendente trajetória de Zé Miguel, ex-concorrente do primeiro «Secret Story». Depois da sua participação no reality show, tornou-se autarca e mantém-se no cargo há 11 anos, depois de vencer as eleições locais.
- Há 1h e 27min
