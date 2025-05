Este restaurante faz 25 anos e tem deixado todos rendidos aos pratos caseiros e sobremesas que até já são premiadas

No «Dois às 10», um restaurante familiar no Seixal celebra 25 anos de história, marcados pela dedicação e pelo amor à arte de bem servir. A fundadora recorda com carinho o sonho do pai, que, apesar de ser mecânico, acalentava a ideia de abrir um restaurante. A paixão pela restauração surgiu inesperadamente, após um curso de secretária em França. A entrevistada descobriu o seu talento como empregada de mesa e decidiu regressar a Portugal para dar vida ao sonho do pai. Saiba mais em TVI Player