VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Estes são os grandes mitos sobre o colesterol

No “Dois às 10”, Manuel Pinto Coelho, médico especialista em antienvelhecimento, esclarece tudo sobre o colesterol, desmistificando ideias erradas e explicando a sua verdadeira importância para a saúde. Ao longo da conversa, aborda as diferenças entre o “bom” e o “mau” colesterol, os fatores de risco associados e como a alimentação e o estilo de vida podem influenciar os seus níveis, ajudando a prevenir doenças cardiovasculares e a promover o bem-estar geral.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:01
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

«Foram os últimos beijinhos que recebi»: Inês recorda despedida arrepiante antes da morte do namorado

Hoje às 11:56

“Soube da morte do meu namorado à hora que eu nasci”: Inês recebeu a pior notícia da sua vida no dia do seu aniversário

Hoje às 11:44

No dia do seu aniversário, Inês perdeu o namorado de forma trágica

Hoje às 11:43

Joana enfrentou um diagnóstico inesperado aos 29 anos: “Cheguei a sentir vergonha de mim”

Hoje às 11:37

Separação mantida em silêncio por atriz da TVI vem agora a público

Hoje às 10:35

“Estava no segredo dos deuses”: Cristina Ferreira fala sobre possível romance entre figuras públicas

Hoje às 10:31

Em direto, Cristina Ferreira recebe informações do “Secret Story 10”: “Andam a dizer que...”

Hoje às 10:26
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira recebe informações do “Secret Story 10”: “Andam a dizer que...”

Hoje às 10:26

Amigo de Filipa, que faleceu no carro onde ambos seguiam, apareceu-lhe num sonho e fez um emocionante pedido

Ontem às 11:48

Tinha 7 anos quando o padrasto matou a mãe. 10 anos depois, encontrou-o na rua e matou-o

7 abr, 13:10

“Estava no segredo dos deuses”: Cristina Ferreira fala sobre possível romance entre figuras públicas

Hoje às 10:31

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Fora do Estúdio

Num local especial, Sandra Felgueiras declara-se: «É casa. É aconchego»

Há 2h e 5min

Filho de Bernardina Brito vive momento tenso na escola: «Não sou apologista, mas…»

Há 2h e 59min

Muito diferente de como a conhecemos. Encontrámos registos de Ana de há 6 anos

Há 3h e 40min

Grávida e loira: eis a versão de Sara que poucos conhecem e que é muito diferente da atual

Hoje às 14:00

Fotos

De 243 € para 162 €: Este aspirador robot da Roborock é "silencioso, inteligente e eficaz"

Há 25 min

Num local especial, Sandra Felgueiras declara-se: «É casa. É aconchego»

Há 2h e 5min

5 destinos em Portugal estão roubar o protagonismo a paraísos internacionais (e ninguém estava à espera)

Há 2h e 40min

Filho de Bernardina Brito vive momento tenso na escola: «Não sou apologista, mas…»

Há 2h e 59min