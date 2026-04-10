“Eu já assinei”: Cláudio Ramos reage a petição de convidado contra a legalização de terapias de conversão sexual

No “Dois às 10”, Miguel Salazar faz acusações graves contra a própria mãe, Maria Helena Costa, deputada municipal do Chega na Póvoa de Varzim, denunciando alegados episódios de homofobia ao longo de vários anos. Segundo Miguel, terá sido alvo de maus-tratos e rejeição devido à sua orientação sexual.
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