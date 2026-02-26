"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

No “Dois às 10”, recebemos Joana D'Arc, que ficou em quinto lugar na grande final da “1.ª Companhia”. Numa conversa descontraída e emotiva, recordamos os momentos mais marcantes da sua participação no exigente reality show da TVI, os desafios superados ao longo da competição e as amizades que ficaram para a vida. Joana D’Arc partilha ainda o impacto que esta experiência teve no seu percurso e revelou quais são os seus próximos projetos.