Eugénia decidiu ir para um lar para não sobrecarregar os filhos: «Foi a melhor escolha que eu fiz»

No «Dois às 10», Eugénia Brás partilha a sua experiência no Lar Vida Maior, revelando que a decisão de ir para o lar foi a melhor que tomou após a morte do marido. A história de Eugénia desafia o preconceito de que os lares são sinónimo de tristeza e abandono, mostrando que podem ser espaços de convívio, cuidado e bem-estar. Eugénia explica que a sua ida para o lar foi uma decisão ponderada, motivada pelo desejo de não sobrecarregar os filhos e de encontrar um lugar onde pudesse ser cuidada e acompanhada.