Eugénia decidiu ir viver para um lar após morte do marido: «Eu acredito um dia ainda vir a encontrar o meu marido»

No «Dois às 10», Eugénia Brás partilha a sua história de vida e a decisão de ir viver para o Lar Vida Maior. Contrariando o estigma associado aos lares, Eugénia demonstra satisfação e bem-estar na sua nova casa. A decisão de mudar-se para o lar foi motivada pelo desejo de não ser um «estorvo» na vida dos filhos, permitindo que eles vivessem as suas vidas sem preocupações. Recorda com saudade o seu marido Alfredo, com quem partilhou 47 anos de casamento. Juntos, tinham idealizado a possibilidade de irem para um lar quando a idade os impedisse de cuidar um do outro. Infelizmente, Alfredo faleceu vítima de leucemia, deixando Eugénia a enfrentar a vida sozinha. Apesar da dor da perda, Eugénia encontrou no Lar Vida Maior um novo lar, onde se sente feliz e amparada. Saiba mais em TVI Player