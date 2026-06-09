No «Dois às 10», Eva revela tudo sobre Diogo e como está a lidar com esta nova fase da sua vida.
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Eva explica porque é que ignorou chamadas de Diogo depois da final do Secret Story
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