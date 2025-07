Ex-companheira de António Pedro Cerdeira descreve agressões: «Eram pontapés, era trela do cão, eram bancos que me abriam a cabeça»

No «Dois às 10», foi abordado um tema sensível e impactante: a ex-companheira de António Pedro Cerdeira fez graves acusações contra o ator, alegando ter sido vítima de violência durante a relação. Segundo o seu testemunho, os episódios de agressão incluíam pontapés, agressões com a trela do cão e até ataques com bancos, que lhe terão provocado ferimentos na cabeça.