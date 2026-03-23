VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Ex-concorrente de reality show condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio do filho de 5 anos

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:20
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Exclusivo. Tiago Grila reage à acusação formal do Ministério Público: «Na altura não tinha carta nem conduzia»

20 mar, 12:29

Homem mata a mulher depois de comprar uma arma a militar da GNR

20 mar, 12:23

Menino espancado por colega - Agressor queixa-se de racismo e bullying

16 mar, 12:36

Menina que morreu de cancro usada para peditório falso

13 mar, 12:31

Entrega 177 mil euros a bruxa em troca de feitiços

10 mar, 12:40

Tudo sobre o caso macabro do jovem esquartejado! Enfermeira homicida detida

9 mar, 12:53

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

3 mar, 12:28
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre a última noite no “Secret Story 10”: “Foi isto que aconteceu”

Hoje às 09:52

Imagens inéditas. Em direto, acordar de Diogo e Ariana gera alvoroço em estúdio

Hoje às 10:51

Ninguém viu. Alegado comentário de Diogo antes da gala é exposto por Cristina Ferreira

Hoje às 10:41

Comentadores mostram-se contra a expulsão de Hélder do "Secret Story 10"

Hoje às 10:07

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Faz-se em 5 minutos e é fit: experimente esta receita de bolo de chocolate na caneca

Há 33 min

Transforme sobras de arroz nesta receita deliciosa: nós experimentámos

20 mar, 16:00

Esqueça a farinheira no recheio: experimente rolo de carne como molho de farinheira

20 mar, 15:00

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

12 mar, 16:00

Fora do Estúdio

Isto é o que Ana Rita Clara faz todos os dias para estar em forma aos 46 anos

Há 1h e 33min

"Vou amá-lo a vida inteira ": em foto inédita, Sandra Felgueiras faz confissão

Há 2h e 33min

Após mostrar imagens de Diogo e Ariana, Cristina Ferreira é direta com Eva: «Desculpe ser tão crua consigo»

Hoje às 09:44

Incrédula com reação de Hélder ao segredo de Eva, Bruna Gomes recebe ovação do público

Hoje às 08:52

Fotos

Faz-se em 5 minutos e é fit: experimente esta receita de bolo de chocolate na caneca

Há 33 min

Carlos Cunha foi casado com Marina Mota: «Se quiséssemos ganhar dinheiro, juntávamo-nos»

Há 1h e 2min

Isto é o que Ana Rita Clara faz todos os dias para estar em forma aos 46 anos

Há 1h e 33min

Após descobrir relação de Eva e Diogo, Hélder expõe atitude de Ariana que passou despercebida

Há 1h e 40min