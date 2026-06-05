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Ex-concorrente do “Big Brother” está grávida pela primeira vez

No “Dois às 10”, recebemos Aurora Sousa, ex-concorrente do “Big Brother 2021”, para assinalar um momento muito especial da sua vida. Grávida pela primeira vez, Aurora vive uma fase de enorme felicidade e prepara-se para receber uma menina. Com cinco meses de gestação, partilha connosco as emoções, as expectativas e os desafios desta nova etapa.

  • Dois às 10
  • Há 2h e 49min
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