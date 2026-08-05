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Ex-concorrente do “Big Brother” fala sobre o reatamento com o ex-namorado: “Não estava à espera”

No “Dois às 10”, recebemos Carolina Braga, Hélder Teixeira e Ana Morina, três ex-concorrentes que marcaram diferentes edições de reality shows e conquistaram o público com as suas histórias. À conversa, fazem um balanço do percurso após os programas, revelam as novidades das suas vidas e partilham os projetos que têm em mãos.

  • Dois às 10
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