Ex-concorrente do «Big Brother Verão» recorda término: «Já não o suportava»

No «Dois às 10», Ana Duarte revela todos os detalhes da surpreendente reconciliação com Diogo Barosa, o homem que sempre descreveu como o grande amor da sua vida. Depois de pôr fim a uma relação de dez anos no início de 2025, a influenciadora confessa o que a levou a reaproximar-se do ex-namorado, como viveram este processo e o que mudou para que o amor voltasse a falar mais alto.