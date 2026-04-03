Ex-concorrente do “Secret Story 10” critica Ariana: “Ela não está a ter respeito”

No “Dois às 10”, a poucos dias da grande gala do “Secret Story 10”, que acontece já no domingo, recebemos familiares e amigos dos nomeados para uma conversa especial. Entre emoções, opiniões e revelações, analisamos os momentos mais marcantes dos últimos dias dentro da casa e percebemos como estão a ser vividas cá fora as nomeações desta semana.