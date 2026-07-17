No “Dois às 10”, recordamos um antigo concorrente do “Secret Story” que marcou o programa: João Jesus. Ainda se lembra dele? Descubra o que mudou na sua vida desde a participação no reality show, como evoluiu ao longo dos anos e o que anda a fazer atualmente.
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Ex-concorrente do “Secret Story” fala pela primeira vez do divórcio e expõe os motivos
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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Ex-concorrente do “Secret Story” fala pela primeira vez do divórcio e expõe os motivos
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