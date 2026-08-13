Ex-concorrente do "Secret Story" revela estar há 6 anos sem dar um beijo na boca

No “Dois às 10”, dedicamos a manhã às solteiras e juntamos três convidadas muito especiais para uma tertúlia descontraída e sem filtros sobre esta fase da vida. Mariana Salgueiro, ex-concorrente do “Big Brother Verão”, Carina Ribeiro, ex-concorrente do “Secret Story 9”, e Ana Sousa, finalista do “Secret Story 10”, partilham experiências, histórias e opiniões sobre o amor, a vida a solo e os desafios de estar solteira.