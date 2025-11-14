No «Dois às 10», revelamos a história de Sofia, uma jovem de 28 anos que, apesar de levar uma vida aparentemente normal, cresceu com o medo sempre à porta. Tudo começou quando tinha apenas 12 anos, ao ver a avó enfrentar um diagnóstico de cancro. Anos mais tarde, a doença voltou a atingir a família: primeiro o pai, com um linfoma, e depois a mãe, com um tumor no cérebro. Mais recentemente, Sofia perdeu o avô, novamente para o cancro. Entre gerações, esta doença tornou-se uma presença constante, uma sombra difícil de ignorar. Ainda assim, Sofia recusa deixar que o medo domine o seu dia-a-dia, embora admita que um pensamento persiste dentro de si.
Ex-jornalista da TVI vive com medo do futuro devido aos cancros na família: «Eu posso vir a ter»
Joana Lopes
Hoje às 11:04
