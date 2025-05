Ex-namorado de Carolina confronta Diogo em direto? Estas imagens vão surpreendê-lo

No «Dois às 10», a chegada do ex-namorado de Carolina gerou grande expectativa. Os participantes, alheios à partida, especularam sobre o recém-chegado. A reviravolta é que o ex era, na verdade, um ator contratado para apimentar a dinâmica da casa. A revelação causou um misto de confusão e incredulidade. A surpresa foi geral, com muitos a questionarem a veracidade da história e as intenções do falso ex-namorado. Saiba mais em TVI Player