Exclusivo: Agressor de Adérito Lopes explica porque agrediu o ator

No «Dois às 10», o agressor de Adérito Lopes explica os acontecimentos que levaram à agressão do ator junto ao Teatro A Barraca. O jovem de 20 anos nega qualquer envolvimento com grupos neonazis e afirma ter agredido o ator por estupidez e álcool a mais. O agressor garante não ter usado armas brancas ou anéis e que desferiu apenas um soco no rosto do ator. Admite estar arrependido e deverá enfrentar um processo judicial. Saiba mais em TVI Player