Exclusivo – Entrevista ao pai esfaqueado pelo próprio filho: «Regou-nos com azeite e abriu o gás»

No «Dois às 10», partilhamos um exclusivo impressionante e comovente: a entrevista ao pai que sobreviveu ao ataque brutal do próprio filho. Durante um surto violento, o jovem esfaqueou os pais, regou-os com azeite e abriu o gás, numa tentativa desesperada e aterradora de os matar. O pai, ainda em estado de choque, contou-nos em primeira mão como conseguiu escapar com vida a este pesadelo. O agressor encontra-se em fuga, e as autoridades continuam as buscas. Uma conversa intensa e emotiva que revela o lado mais sombrio de uma tragédia familiar.