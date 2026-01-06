VÍDEO SEGUINTE
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”

No «Dois às 10», foram revelados novos detalhes sobre o desaparecimento de Maycon Douglas, ex-concorrente do "Secret Story 8". O repórter Bruno Caetano esteve no local e falou com amigos do jovem, que optaram por não mostrar o rosto, mas aceitaram partilhar informações relevantes sobre as últimas horas antes do seu desaparecimento.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 9min
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Há 2h e 11min

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Há 2h e 14min

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Há 2h e 14min

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Há 2h e 15min

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

Há 2h e 17min

TVI avança desenvolvimentos sobre o desaparecimento de Maycon Douglas: “Há uma entrevista que levanta questões”

Há 2h e 17min

Homem comprou flores para o funeral da mulher que planeava matar no dia seguinte. O desfecho foi inesperado

Ontem às 12:45
