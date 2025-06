Exclusivo: Rita Matias, braço direito de André Ventura no Chega, confirma relação amorosa

No «Dois às 10», Rita Matias, uma das deputadas mais mediáticas e controversas do panorama político nacional, falou abertamente sobre diversos aspetos da sua vida pessoal e percurso político. Filha de um conhecido ativista pró-vida, cresceu num ambiente fortemente marcado pelos valores cristãos e pela influência da política, elementos que continuam a moldar a sua visão do mundo.

Embora tenha começado o seu percurso ligada à música e ao ativismo social, foi nas ciências políticas que descobriu a sua verdadeira vocação. Com uma presença inicialmente discreta, Rita rapidamente conquistou espaço dentro do partido Chega, onde mantém uma boa relação com André Ventura, destacando-se como uma das vozes jovens mais firmes num contexto predominantemente masculino.

Atualmente candidata à Câmara Municipal de Sintra, partilhou também os desafios que tem enfrentado, incluindo várias ameaças resultantes das suas posições políticas. Durante a entrevista, abordou ainda a polémica recente que a envolve, relacionada com os rumores sobre uma eventual relação com o segurança de André Ventura, esclarecendo os boatos que têm circulado a esse respeito.

Esta entrevista representa uma oportunidade para conhecer melhor a deputada cuja postura e convicções continuam a gerar fortes reações entre o público.