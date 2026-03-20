Exclusivo. Tiago Grila reage à acusação formal do Ministério Público: «Na altura não tinha carta nem conduzia»

O influenciador digital que assumiu num ‘podcast’ ter atropelado com gravidade uma mulher na Amadora, no distrito de Lisboa, e ter fugido sem prestar assistência foi formalmente acusado pelo Ministério Público, foi hoje anunciado.

De acordo com uma nota divulgada na página da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste, os factos ocorreram no dia 17 de janeiro de 2024, nas imediações do Bingo da Amadora, local de onde a vítima acabara de sair, tendo-se dirigido a uma passagem para peões e aguardado pelo verde para iniciar a travessia.

Fonte: Lusa