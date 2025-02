DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Existe um signo muito apaixonado e cheio de vontade amar em fevereiro - Saiba qual é

Carla Anes

Ontem às 11:01

No «Dois às 10», ficamos a conhecer as previsões para os signos de Cláudio Ramos e Renata. Joana Dias fala sobre as previsões para o signo balança e para o signo escorpião.