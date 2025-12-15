Expulsa do Secret Story, Ana é recebida com euforia em estúdio

A última gala do “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcada pela expulsão de Ana, que viveu um dos momentos mais emotivos da noite assim que chegou ao estúdio. Visivelmente emocionada, a ex-concorrente correu para os braços da mãe e da tia, protagonizando um reencontro carregado de lágrimas, abraços e muito carinho