Expulsão inesperada! Joana Sobral abandona o «Secret Story - Desafio Final»

Carla Anes

Hoje às 10:04

No «Dois às 10», Joana Sobral foi expulsa do programa «Secret Story - Desafio Final». A concorrente, que entrou com uma postura considerada "aguerrida" por Gonçalo Quinaz, foi a escolhida pelo público para abandonar a casa mais misteriosa do país, numa gala marcada por entradas e saídas. A surpresa foi geral, tanto para os comentadores como para os próprios concorrentes dentro da casa. Com 48% dos votos, Joana Sobral despediu-se da competição, numa noite que ficará marcada pela emoção da despedida e pela incerteza do que o futuro reserva para os restantes participantes. O jogo continua e promete muitas surpresas.