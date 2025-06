Expulsão surpreende comentadores - Luísa Castel-Branco: «Eu não estava nada à espera!»

No «Dois às 10», a conversa gira em torno da recente gala do Big Brother 2025, com foco na inesperada expulsão de Solange. A análise da sua saída domina o debate, com muitos a expressarem surpresa. A dinâmica da casa sofreu um abalo, e as estratégias dos concorrentes estão agora em reavaliação. Quem esperava este desfecho? A decisão do público ditou o fim da jornada de Solange, abrindo caminho para novas alianças e rivalidades. A competição intensifica-se à medida que nos aproximamos do final, e cada gala se torna crucial. A expulsão de Solange serve como um lembrete de que nada está garantido no mundo do Big Brother. Saiba mais em TVI Player