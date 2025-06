Nuno Brito foi o concorrente expulso na mais recente gala do Big Brother. Em conversa com Maria Botelho Moniz, durante o diário emitido dia 10 de junho, Nuno confessou que ainda não teve oportunidade de abraçar os filhos, embora já tenha falado com eles por videochamada.

