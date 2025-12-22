No «Dois às 10», conversamos com Fábio, depois de o concorrente ter sido expulso pelos portugueses a dias do Natal. O concorrente fala do impacto que os comentários vão ter na namorada.
01:55
Fábio acredita que Liliana não está à espera do que vai encontrar fora do «Secret Story»
Hoje às 11:36
02:59
Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»
Hoje às 10:04
02:14
Adriano Silva Martins arrasa jogo de Inês: «É um objeto decorativo. Loira e bonita»
Hoje às 10:06
06:13
Gonçalo Quinaz sobre Pedro Jorge: «Argumentação é muito pobre»
Hoje às 10:13
01:42
Cláudio Ramos comenta casal Marisa e Pedro: «A Marisa morre de ciúmes da Liliana»
Hoje às 10:14
03:48
Gonçalo Quinaz comenta reação viral de Leandro: «Antes de um quarto lugar ainda existe um quinto»
Hoje às 10:20
02:42
Fábio ouve comentadores falarem de Zé, ex-noivo de Liliana, e reage assim
Hoje às 10:23
03:00
Reação da mãe de Liliana à pergunta da concorrente do «Secret Story» dá que falar
Hoje às 10:29
03:14
Gonçalo Quinaz arrasa amizade do grupo 'Gangue dos Frescos' «É uma farsa total»
Hoje às 10:40
06:01
«Saiu melhor do que a encomenda»: a convidada que surpreendeu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com respostas hilariantes
Hoje às 10:57
03:06
Fábio surpreendido com apoio a Pedro: «As pessoas têm de o julgar. Não podem apoiar um "monstro"»
Hoje às 11:23
03:06
Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»
Hoje às 11:23
01:33
Fábio sobre Marisa e Pedro: «Tiveram sorte em ter o segredo separado»
Hoje às 11:24
02:14
Fábio faz revelação sobre como vai ser a relação com Liliana fora do «Secret Story»
Hoje às 11:29
04:38
Fábio não acreditou que Liliana tinha namorado e acabou a dizer «destruí uma família»
Hoje às 11:35
01:49
Fábio é confrontado: «Tens receio de que a Liliana sinta algo e queira voltar para o Zé?»
Hoje às 11:39