Fábio Paím esclarece proximidade com Jéssica Vieira: «Sou um miúdo muito carente»

  • Hoje às 11:47
No «Dois às 10», Fábio Paim falou sem rodeios sobre a sua relação próxima com Jéssica Vieira no «Big Brother Verão». O ex-concorrente esclareceu os rumores que circularam dentro e fora da casa e assumiu, com sinceridade, ser «um miúdo muito carente». Entre cumplicidades, gestos de afeto e interpretações dos colegas, Paim explicou como nasceu essa ligação especial e que significado realmente teve para ele.

