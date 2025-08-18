Fábio Paím esclarece proximidade com Jéssica Vieira: «Sou um miúdo muito carente»

No «Dois às 10», Fábio Paim falou sem rodeios sobre a sua relação próxima com Jéssica Vieira no «Big Brother Verão». O ex-concorrente esclareceu os rumores que circularam dentro e fora da casa e assumiu, com sinceridade, ser «um miúdo muito carente». Entre cumplicidades, gestos de afeto e interpretações dos colegas, Paim explicou como nasceu essa ligação especial e que significado realmente teve para ele.