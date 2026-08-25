Família de Sara reage à Curva da Vida: «Achei que ela não ia partilhar isto»

No «Dois às 10», a família de Sara, concorrente do "Big Brother Verão", reagiu à Curva da Vida partilhada pela concorrente durante a gala de domingo, revelando surpresa com o facto de ela ter decidido partilhar o episódio da violação que sofreu aos 14 anos. Maria José Ribeiro, mãe de Sara, e Jéssica Alves, irmã da concorrente, estiveram em estúdio a comentar o momento, confessando que reviver a história foi difícil para toda a família e que, apesar de a justiça nunca ter sido feita, o assunto nunca foi esquecido.