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Família desesperada. Tiago precisa de 290 mil euros para tratamento nos Estados Unidos a tumor maligno raro

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Tiago, de 21 anos, que enfrenta um tumor maligno raro. Perante este difícil diagnóstico, toda a família se uniu numa luta contra o tempo. Dina, tia de Tiago, não baixa os braços e está determinada a conseguir a ajuda necessária para que o sobrinho possa viajar até aos Estados Unidos e realizar o tratamento de que precisa.

  • Dois às 10
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