No “Dois às 10”, pai e filha recordam a terrível madrugada de 27 de agosto de 2025, em que um curto-circuito provocou um grave incêndio em casa. As chamas consumiram tudo e restaram apenas algumas fotografias queimadas, únicas memórias salvas daquela noite. Abraão emociona-se ao recordar tudo o que ficou para trás, mas garante que vai reconstruir a vida passo a passo. Já Sara lamenta a dor de não ter nada para deixar às próximas gerações, num testemunho marcado pela perda, pela força e pela esperança.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Família implora por apoio para voltar a ter um lar: “Nem que seja a última coisa que eu faça”
- Joana Lopes
- Hoje às 12:24
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
11:19
Família implora por apoio para voltar a ter um lar: “Nem que seja a última coisa que eu faça”
Hoje às 12:24
09:06
Nutricionista dá dicas para aumentar o sistema imunitário no pico da Gripe A
Hoje às 10:14
09:06
Estes são os cinco alimentos indispensáveis para não adoecer no inverno
Hoje às 10:18
04:42
Quase ninguém sabe que este alimento diminui a absorção do ferro
Hoje às 10:22
02:11
Pode o frio piorar algumas doenças? Médico deixa alertas
Hoje às 10:26
10:08
Nem todas as dores de cabeça são iguais. Saiba identificar os sintomas da Cefaleia em Salvas
Hoje às 10:36
08:09
Frieiras, dormência ou formigueiro nas mãos são sintomas de uma doença que pode ser mais grave do que parece
Hoje às 10:39
03:35
Tanya estreia-se como cara da “1.ª Companhia”
Hoje às 11:15
03:35
Cinha Jardim sobre Filipe Delgado: “Ele bloqueia”
Hoje às 11:17
03:17
Assista aos momentos mais engraçados de Filipe Delgado na “1.ª Companhia”
Hoje às 11:18
03:41
Gonçalo Quinaz aponta o seu recruta favorito da “1.ª Companhia”: “Tem sido o maior destaque desta edição”
Hoje às 11:24
05:02
Cláudio Ramos sobre atitudes de Kina: “Acham que ela age desta maneira porque sente que não é a protagonista do jogo?”
Hoje às 11:40
03:42
Abraão viu a sua casa a arder e só teve tempo de acordar a mulher e as filhas para as salvar
Hoje às 12:05
03:42
Imagens impressionantes mostram o estado em que ficou o lar desta família após incêndio
Hoje às 12:09
03:59
O que restou do incêndio na casa desta família impressiona: “O que eu tenho na mão é uma vida inteira”
Hoje às 12:12
05:37
Mulher perdoa marido que a tentou matar à facada e pede à justiça para ele regressar a casa
Há 3h e 56min