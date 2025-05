Família Martins mudou-se de Lisboa para a Aldeia da Pena que conta com apenas 13 habitantes

No «Dois às 10», viajamos até à Aldeia da Pena, em São Pedro do Sul, para conhecer a história da família Martins. Há quatro anos, trocaram a vida agitada de Lisboa pela tranquilidade do campo. Augusta Martins, natural da aldeia, partilha memórias da sua infância e a alegria de ver a aldeia agora revitalizada com o turismo. Rúben Jesus, genro de Augusta, destaca a calma e a redução do stress que a mudança trouxe. A família gere um restaurante local, «Onde o Morto Matou o Vivo», e acolhe os visitantes com carinho. Saiba mais em TVI Player