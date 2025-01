Fátima Campos Ferreira revela curiosidades sobre Ramalho Eanes

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», recebemos a jornalista Fátima Campos Ferreira. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira conversaram com a jornalista sobre algumas curiosidades da vida do General Ramalho Eanes e de D. Manuela Eanes. A jornalista recordou como conheceu o casal Eanes através do General Loureiro dos Santos e partilhou uma fotografia do seu casamento.