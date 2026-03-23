“Faz-te confusão que o país inteiro saiba?”: Após revelar que é cigano, Hélder é questionado por Cláudio Ramos

No “Dois às 10”, recebemos Hélder para uma conversa sobre a sua experiência no “Secret Story 10” e a recente expulsão. Após quatro semanas intensas dentro da casa, o ex-concorrente recordou os momentos mais marcantes, os conflitos vividos e as ligações que construiu, numa partilha emotiva sobre a sua passagem pelo jogo e a despedida que não deixou ninguém indiferente.