Fernanda e Carminho, avó e neta, têm feito sucesso nas redes sociais com dicas de moda imperdíveis

No «Dois às 10», Fernanda e Carminho mostram que a moda não tem idade e que a cumplicidade entre avó e neta pode ser uma fonte inesgotável de inspiração. A paixão pela moda une-as, com Carminho a confessar que «assalta» o armário de Fernanda, valorizando imenso a sua opinião sobre os looks. Juntas, criam vídeos divertidos para as redes sociais, onde partilham dicas valiosas e exibem visuais que chamam a atenção. Saiba mais em TVI Player