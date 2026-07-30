No «Dois às 10», Diego tinha 15 anos e estava com os amigos na estação de comboios quando atravessou a linha e foi atropelado mortalmente. Para a mãe Sónia fica a dor, a ausência e a saudade que é maior a cada dia que passa
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"Ficámos com medo de o ver despedaçado": Sónia chora morte do filho de 15 anos atropelado por um comboio
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