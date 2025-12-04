VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz

No «Dois às 10», contamos a história de Tiago Cacais, motorista da Carris, cuja vida mudou de forma irreversível a 24 de outubro de 2024. Nesse dia, o autocarro que conduzia foi alvo de um ato criminoso e incendiado em plena via pública. Tiago viveu momentos de verdadeiro terror ao ver o veículo a ser consumido pelas chamas enquanto ainda se encontrava no seu interior. Entre o fumo denso, o calor extremo e o pânico, manteve a lucidez e o instinto de sobrevivência que lhe permitiram escapar com vida. No entanto, as marcas físicas e emocionais daquele dia acompanhar-lho-ão para sempre.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:51
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Vídeos

Cinha Jardim recorda como a relação com Pedro Santana Lopes chegou ao fim

Hoje às 14:36

Tiago foi o motorista da Carris queimado nos tumultos em Lisboa: «Estragaram a minha vida»

Hoje às 11:53

Um ano após ter sido queimado nos tumultos em Lisboa, veja como está o motorista da Carris

Hoje às 11:37

Tiago sobreviveu a um ataque que chocou Portugal: «Porquê a mim, porque é que me fizeram isto?»

Hoje às 11:37

Parto antes do previsto ditou a vida de bebé para sempre: «Tem 90% de incapacidade»

Hoje às 11:25

Após pré-eclâmpsia na gravidez, bebé de Cristiana desenvolveu paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão

Hoje às 11:18

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

Hoje às 10:42
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

Hoje às 10:42

Bárbara Parada anuncia, em direto, separação de Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Hoje às 10:18

Artista estimada em Portugal anuncia fim do relacionamento com o pai dos filhos

Hoje às 10:02

Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»

Ontem às 10:19

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

Ontem às 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Fora do Estúdio

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Hoje às 16:27

Prestes a subir ao altar, jovem de 23 anos morre. E as suas últimas palavras arrepiam

Hoje às 15:30

Mulher de Almeno Gonçalves quebra silêncio após morte do ator: «Nunca serei viúva»

Hoje às 08:53

Lembra-se de Elsa Raposo? Aos 61 anos, volta a ser falada em todo o país: «Não é uma boa notícia»

Ontem às 14:59

Fotos

Verifique a sua fatura de eletricidade: Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

Hoje às 16:30

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Hoje às 16:27

DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

Hoje às 16:00

«O céu está em festa»: mulher do melhor amigo de Diogo Jota assinala aniversário do jogador com mensagem comovente

Hoje às 15:50