Figura pública assume cirurgia estética: “As peles do pescoço incomodavam-me”

No “Dois às 10”, todos conhecemos e cantamos as letras das canções de Mónica Sintra. Hoje, vamos conhecer melhor esta grande artista, revisitando a sua carreira, os momentos mais marcantes da sua vida e os sucessos que conquistaram várias gerações. Uma conversa descontraída e especial para descobrir a mulher por detrás da cantora que se tornou uma das vozes mais acarinhadas da música portuguesa.