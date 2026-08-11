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Figura pública vence o passatempo de programa da TVI: “Não acredito”

No “Dois às 10”, recebemos Lenine Cunha, o grande atleta paralímpico que nos surpreendeu ao ser o vencedor do nosso passatempo. Grande espectador do programa, vem hoje recordar uma vida marcada pela superação, pela determinação e pela conquista. Uma conversa inspiradora que mostra que, com coragem e persistência, não há obstáculos impossíveis de ultrapassar.

  • Dois às 10
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