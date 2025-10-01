No «Dois às 10», recebemos Antónia Pinela, uma mãe que carrega há sete anos a dor mais dilacerante que alguém pode imaginar: a perda de uma filha. Tatiana Mestre foi a primeira vítima de uma tragédia que viria a abalar o país, atribuída ao alegado «serial killer do Algarve», José Mascarenhas. O homicídio brutal e inesperado deixou marcas impossíveis de apagar e continua a roubar o sono a Antónia, que ainda hoje procura respostas. No estúdio, partilha connosco a sua luta por justiça e a necessidade de, um dia, poder olhar nos olhos do homem acusado de lhe ter tirado a filha e perguntar-lhe apenas: «Porquê?».
Filha de Antónia foi alegadamente assassinada pelo «serial killer do Algarve»: «Foi encontrada amarrada, amordaçada e toda queimada»
Joana Lopes
Hoje às 11:59
