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Filha de atriz é encontrada morta após ter sido asfixiada com película aderente e enterrada numa lagoa

No "Dois às 10", abordamos o caso do homicídio de Maria Amaral, filha da atriz Delfina Cruz.

  • Dois às 10
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